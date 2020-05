Diavoli, puntate 7 e 8 stasera su Sky Atlantic: la trama (Di venerdì 8 maggio 2020) Diavoli, il financial thriller targato Sky e Lux Vide, torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15, per il penultimo appuntamento, con le puntate 7 e 8: la trama. Diavoli torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15 con le puntate 7 e 8, disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW TV. Nel frattempo, i quattro episodi precedenti sono disponibili on demand, su Sky e NOW TV. Fin dalla trama del penultimo appuntamento con la serie SKY (qui la nostra recensione dei due episodi in onda stasera) Massimo si avvicinerà pericolosamente alla verità sul decisivo dossier di Edward e si troverà costretto a tornare in Italia a causa dei problemi di salute del padre. Dopo un'estenuante ricerca, Massimo riesce finalmente a trovare il segreto dentro il dossier di Edward. Decisi ... Leggi su movieplayer Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nelle prime due puntate della serie tv Diavoli (VIDEO)

