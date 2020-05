Decreto Maggio: come sarà la nuova Cassa integrazione prevista (Di venerdì 8 maggio 2020) Novità nel Decreto Maggio sulla Cassa integrazione. In attesa che l’imminente Consiglio di ministri approvi l’ormai tanto chiacchierato Decreto Maggio (ex Decreto Aprile), iniziano a delinearsi già i contorni di quello che sarà un provvedimento molto importante, in quanto il Governo metterà sul piatto circa 55 miliardi di euro. L’obiettivo è sempre quello di sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraversano una crisi di liquidità.Per risollevare la condizione di milioni di italiani il Governo intende prorogare e estendere gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ossia la CIGO, il FIS (Fondo di integrazione salariale), nonché la CIG in deroga. A tal fine, il Decreto Maggio interviene direttamente nel corpus normativo ... Leggi su leggioggi La regolarizzazione dei migranti nella bozza del decreto maggio

Decreto maggio - ennesimo teatrino in Parlamento : i deputati si insultano a suon di “zecche rosse” e “fascisti”

Rem - bonus - licenziamenti - colf ed ammortizzatori : ecco cosa promette il decreto maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Novità nelsulla. In attesa che l’imminente Consiglio di ministri approvi l’ormai tanto chiacchierato(exAprile), iniziano a delinearsi già i contorni di quello che sarà un provvedimento molto importante, in quanto il Governo metterà sul piatto circa 55 miliardi di euro. L’obiettivo è sempre quello di sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraversano una crisi di liquidità.Per risollevare la condizione di milioni di italiani il Governo intende prorogare e estendere gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ossia la CIGO, il FIS (Fondo disalariale), nonché la CIG in deroga. A tal fine, ilinterviene direttamente nel corpus normativo ...

Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Per risolvere lo sgradevole problema del “decreto aprile” che non arriva, il governo, senti… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamavano decreto “aprile” ma siamo al 7 maggio. #Conte dà buca a Confindustria. Bui… - TeresaBellanova : È vero che la filiera della vita non si è mai fermata e ha continuato a garantire gli approvvigionamenti di cibo, m… - CandelaMario1 : RT @FmMosca: #vergognatevi 7 MAGGIO ??Non sono arrivati a tutti i 600€ di MARZO ??Iniziano i #suicidi fra autonomi ??NON AVETE ANCORA IL… - giomo2 : RT @Adnkronos: #Bonus, #congedi, #licenziamenti: cosa cambia con decreto maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Maggio n. 3836 del 07-05-2020 - Decreto di maggio: lavori in corso - Regioni.it Regioni.it Quando arriva bonus 1000 euro? Requisiti, domanda, chi ne ha diritto

Secondo quanto scritto da Money.it, così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che potrebbe arrivare entro fine settimana, dunque nel giro di un paio di giorn ...

Conte: “Valorizzerò tutte le proposte della maggioranza. Mascherine gratis per le famiglie bisognose”

(Agi) Il premier: sostegno rapido e sostanzioso a imprese e famiglie, rilancio degli investimenti e taglio della burocrazia. Come ‘riacquistare’ la fiducia degli italiani che hanno paura e temono per ...

Secondo quanto scritto da Money.it, così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che potrebbe arrivare entro fine settimana, dunque nel giro di un paio di giorn ...(Agi) Il premier: sostegno rapido e sostanzioso a imprese e famiglie, rilancio degli investimenti e taglio della burocrazia. Come ‘riacquistare’ la fiducia degli italiani che hanno paura e temono per ...