Coronavirus: Calderone (Fi), ‘riaprire in Sicilia bar e centri estetici’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Il bollettino epidemiologico in Sicilia registra numeri sempre più bassi del contagio da Covid-19. Fermo restando che dobbiamo restare vigili per evitare di ripiombare in ulteriori restrizioni, recepiamo la proposta del Coordinamento regionale di Forza Italia Giovani, la quale punta l’obiettivo su quelle attività commerciali ancora chiuse, che stanno vivendo un dramma economico e sociale. Stiamo parlando di Bar, centri estetici, barbieri e parrucchieri, che garantiscono una considerevole fetta di occupazione in Sicilia. Per tale motivo, ringraziando i nostri giovani, dal Gruppo di Forza Italia all’Ars, ci impegneremo a trasmettere al Governo regionale la richiesta di apertura delle sopra citate attività commerciali, puntando alla pratica delle prenotazioni per scongiurare il rischio assembramenti. Resta il fatto ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Calderone (Fi) - ‘riaprire in Sicilia bar e centri estetici’

