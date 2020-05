Coronavirus Bari, oggi 8 maggio nessun distanziamento sui bus, mezzi troppo pieni, arrivano i carabinieri (Di venerdì 8 maggio 2020) oggi i bus hanno viaggiato molto pieni e non è stato possibile mantenere il distanziamento sociale. Per il numero 4 c’erano a bordo così tante persone che sono dovuti intervenire i carabinieri per capire cosa stesse succedendo. Da considerare che, a causa del giorno festivo molte corse sono saltate tanto che i sindacati lo avevano previsto e avevano scritto così ai sindaco e al prefetto: “Il servizio festivo (domenicale) ha una enorme riduzione di corse, nonché un ritardo nell’orario di inizio del servizio (prime corse alle ore 07:00 – 07:30 circa e termine come ultime corse alle ore 21:00). La gente ha appena ripreso a lavorare e nella giornata di venerdì 8 maggio 2020, le attività che sono autorizzate a lavorare, non chiuderanno certamente la loro attività congiuntamente ai mercati rionali in ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - oggi 8 maggio - 11 nuovi contagi - 5 in provincia di Bari

Coronavirus Bari - Antonio Decaro scrive un lungo post - invece di vivere la festa come al solito vi faccio vedere questo video

