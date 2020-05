Coronavirus, Alto Adige approva legge provinciale e riapre tutto (Di venerdì 8 maggio 2020) BOLZANO (ITALPRESS) – Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato nella notte con 28 si’, 6 astensioni e un voto contrario la legge che determina le misure per il contenimento del contagio del Coronavirus e “la ripresa graduale delle liberta’ di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attivita’ economiche e delle relazioni sociali”. Il disegno di legge era stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta provinciale. Dopo che la prima fase dell’emergenza e’ stata affrontata in modo unitario in tutto il territorio nazionale, “la Provincia vuole affrontare questa Fase 2 all’insegna dell’applicazione della nostra autonomia”, ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher. L’andamento dell’epidemia, che in Alto Adige ha portato ad avere un indice di contagio R0 al di sotto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : l’Alto Adige oggi riparte con solo 6 casi e ben 52 guariti

