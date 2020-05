Combinata nordica femminile, tragedia in Austria. Johanna Bassani muore a 18 anni (Di venerdì 8 maggio 2020) La federazione Austriaca di sci ha comunicato quest’oggi un’inaspettata quando drammatica notizia. È infatti improvvisamente venuta a mancare la giovane combinatista Johanna Bassani, la quale aveva appena compiuto 18 anni. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale dell’Ösv la morte è avvenuta nella giornata di martedì 5 maggio. Ignote, o almeno non ufficialmente annunciate, le cause del decesso,. Johanna Bassani, ragazza di scuola Hinzenbach, era una delle atlete Austriache più competitive nella Combinata nordica femminile, disciplina in fase embrionale, ma che farà il suo esordio nel programma dei Mondiali di Oberstdorf 2021 e, a partire dal prossimo inverno, avrà anche un proprio circuito di Coppa del Mondo. Nell’ultimo inverno, la teenager dell’Oberösterreich aveva partecipato ai Giochi olimpici ... Leggi su oasport Johanna Bassani è morta/ Austria sotto choc per la 18enne atleta di combinata nordica

