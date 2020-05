Antonella Clerici festeggia con Fulvio Marino con la millefoglie di pizza, la ricetta per un compleanno salato (Di venerdì 8 maggio 2020) Buon compleanno a Fulvio Marino che oggi ha festeggiato con Antonella Clerici preparano la millefoglie di pizza. La ricetta di una pizza speciale per Fulvio Marino, una candelina e ovviamente gli auguri in diretta Instagram. E’ con l’appuntamento del venerdì con Antonella Clerici che l’esperto in farine e ricette perfette ha festeggiato nel modo più goloso. Niente torta per il pranzo ma una golosissima pizza millefoglie. Possiamo farcire la millefoglie salata come vogliamo ma i ripieni scelti sono davvero favolosi. Prosciutto arrosto di maiale, frittata di cipolle, pomodori, misticanza, tanta maionese e se volete anche altro. Ad Antonella Clerici in diretta Instagram non è rimasta che la voglia di assaggiare quella torta salata, la millefoglie di pizza. Auguri a Fulvio Marino e non perdete i suoi consigli sul suo profilo Instagram. LA ... Leggi su ultimenotizieflash Antonella Clerici porta Maelle in ospedale : l’attacco sui social

“Bentornata!”. Antonella Clerici - arriva la conferma : un ritorno in grande stile in tv

Antonella Clerici a Domenica In - nuovi progetti : “In prima serata su Rai 1” (Di venerdì 8 maggio 2020) Buon compleanno ache oggi hato conpreparano ladi. Ladi unaspeciale per, una candelina e ovviamente gli auguri in diretta Instagram. E’ con l’appuntamento del venerdì conche l’esperto in farine e ricette perfette hato nel modo più goloso. Niente torta per il pranzo ma una golosissima. Possiamo farcire lasalata come vogliamo ma i ripieni scelti sono davvero favolosi. Prosciutto arrosto di maiale, frittata di cipolle, pomodori, misticanza, tanta maionese e se volete anche altro. Adin diretta Instagram non è rimasta che la voglia di assaggiare quella torta salata, ladi. Auguri ae non perdete i suoi consigli sul suo profilo Instagram. LA ...

ClarabellaBest : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI DOMENICA DA MARA VENIER E... DUE NUOVI PROGRAMMI IN ARRIVO? - Noovyis : (“Bentornata!”. Antonella Clerici, arriva la conferma: un ritorno in grande stile in tv) Playhitmusic -… - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI DOMENICA DA MARA VENIER E... DUE NUOVI PROGRAMMI IN ARRIVO? - Libero_official : Antonella Clerici, parla il big della Rai: “Deve avere la prima serata'. Il giallo sul ritorno in tv… - StampaAlessandr : Duemila mascherine donate da Antonella Clerici alla popolazione di Arquata Scrivia -