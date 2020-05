Alena Seredova e la terza gravidanza: «È come se fosse la prima volta» (Di venerdì 8 maggio 2020) Alena Seredova, 42 anni, racconta tutta la gioia di una futura mamma. L’ex modella è in attesa del terzo figlio. «Sarà femmina». La prima dopo due maschi, Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni, nati entrambi dal primo matrimonio con Gigi Buffon, oggi in coppia con Ilaria D’Amico. Leggi su vanityfair Verissimo anticipazioni : ospiti Ambra Angiolini - Alena Seredova e Nek

Alena Seredova a Vieni da me confessa : “Non l’hanno presa benissimo”

Alena Seredova ospite a Vieni da Me tra vita privata e carriera (Di venerdì 8 maggio 2020) Alena Seredova, 42 anni, racconta tutta la gioia di una futura mamma. L’ex modella è in attesa del terzo figlio. «Sarà femmina». La prima dopo due maschi, Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni, nati entrambi dal primo matrimonio con Gigi Buffon, oggi in coppia con Ilaria D’Amico.

caterinabalivo : Pronti per chiudere insieme questa settimana di @vienidameRai ? Tutti su @RaiUno per una super puntata con Alena Se… - zazoomblog : Alena Seredova a Vieni da me confessa: “Non l’hanno presa benissimo” - #Alena #Seredova #Vieni #confessa: - zazoomnews : Alena Seredova a Vieni da me confessa: “Non l’hanno presa benissimo” - #Alena #Seredova #Vieni #confessa: - gossipblogit : Alena Seredova mamma di una bambina: 'Il terzo figlio? Una nuova avventura' - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Pronti per chiudere insieme questa settimana di @vienidameRai ? Tutti su @RaiUno per una super puntata con Alena Seredo… -