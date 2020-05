Airola | sei guariti | lo rende noto il sindaco Michele Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Comune dicomunica, “con grande soddisfazione”, che sei degli otto positivi al Coronavirus si sono definitivamente negativizzati e, pertanto, sono da considerarsi a tutti gli effetti. Ulteriori due pazienti positivi, inoltre, hanno già ricevuto un primo tampone di verifica negativo. Tuttavia, per considerare anche essi come ufficialmente, bisognerà attendere i risultati del secondo tampone di verifica cui gli stessi sono già stati sottoposti. “Siamo vicini a numero zero di Covid in paese – commenta con soddisfazione il Primo Cittadino– Tuttavia, questo risultato, ottenuto grazie al rigore di buona parte della Comunità, che ringrazio caldamente, non deve e non può giustificare atteggiamenti imprudenti. Il risultato è frutto ...