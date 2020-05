Xbox Series X: secondo la teoria di uno YouTuber Xbox Game Studios è al lavoro su 20 giochi in arrivo nel 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tra poche ore sapremo qualcosa di più su Xbox Series X in termini di Gameplay, grazie al primo episodio dello show Xbox 20/20 di Microsoft, che ci consentirà di inoltrarci nel mondo della console next-gen nei mesi che ci separano dalla sua uscita.Detto questo, Colteastwood, uno YouTuber che crea contenuti riguardo a console e videogiochi, ha condiviso su Twitter la sua teoria, secondo cui Xbox Game Studios starebbe creando la bellezza di 20 giochi che usciranno nel corso del 2020. secondo questa teoria quindi, nei prossimi mesi potremmo aspettarci una serie annunci da parte di Microsoft.Lo YouTuber fa di più, ovvero ipotizza addirittura i nomi dei giochi che usciranno entro quest'anno: troviamo infatti Halo Infinite, Gears 6, Gears Tactics (che per adesso è disponibile solo su PC, ma l'obiettivo degli sviluppatori è effettivamente di portare il gioco ... Leggi su eurogamer Xbox Series X - finalmente il gameplay next-gen! Alle 16 : 30 commentiamo in diretta il nuovo Inside Xbox

