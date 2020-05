Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio regioni in pressing per la ripartenza oggi videoconferenza dei governatori Chiederemo che i singoli enti possono presentare piani di riapertura ferma Toti con te conferma di voler valutare se anticipare aperture posteriori Venegono record per diminuzione di malati in Italia meno 7000 ma in Lombardia tornano a salire i decessi con un più 222 proseguire oggi il confronto nella maggioranza spaccata sulle regolarizzazioni di braccianti Colf badanti con la ministra Bellanova Italia viva che minacciano di lasciare il governo senza l’ok al provvedimento il MoVimento 5 Stelle però frena come per la Alan kurdi anche per la spagnola ai vari è scattato il fermo amministrativo dopo irregolarità riscontrate dalla guardia costiera con te media sul decreto ...