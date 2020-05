Surface Go e Surface Book 3 ufficiali, tablet e portatile di casa Microsoft si rinnovano con più potenza (Di giovedì 7 maggio 2020) Microsoft ha da poco ufficializzato Surface Go 2, la nuova generazione del tablet entry level della gamma Surface, e Surface Book 3, nuova versione del suo noteBook convertibile. Il colosso di Redmond ha rivisto soprattutto la componente hardware, aumentandone la potenza senza stravolgerne aspetto ed essenza. Per entrambi infatti ciò che non cambia è la logica di commercializzazione: in Italia si partirà da 469 euro per il Surface Go 2, una cifra ben lontana rispetto a quella richiesta per i fratelli maggiori Pro, ma che rispecchia comunque le specifiche tecniche offerte e lo stesso accadrà per il Surface Book 3, che partirà da 1849 euro, prezzo sicuramente elevato ma che dà conto delle qualità costruttive, funzionali e prestazionali del dispositivo. Partiamo dal tablet. Il Surface Go 2 è praticamente identico al modello ... Leggi su ilfattoquotidiano Microsoft lancia Surface Go 2 e Surface Book 3 - ecco caratteristiche e prezzi

Microsoft Surface Duo potrebbe arrivare entro l'anno - nonostante tutto

