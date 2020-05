Sicurezza difficile sulla striscia di sabbia, Alassio ora rischia di non poter aprire (Di giovedì 7 maggio 2020) La disperazione dei 50 stabilimenti tra Borgo Barusso e il Torrione. Riunione urgente ieri sera tra balneari: il ripascimento va avanti Leggi su ilsecoloxix Coronavirus - tutte le regole del “Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro”. Ma per alcuni settori sarà difficile applicarle (Di giovedì 7 maggio 2020) La disperazione dei 50 stabilimenti tra Borgo Barusso e il Torrione. Riunione urgente ieri sera tra balneari: il ripascimento va avanti

sbonaccini : Da @RegioneER 5 milioni € a fondo perduto per le nostre imprese balneari, per aiutarle in questo momento difficile.… - OfficialSSLazio : ??? @FelipaoCaicedo: “Il calcio rappresenta un motore importante per la gente, mi alleno bene ma non è come stare ne… - VirtualRaven : @SanpaoloG @RobertoBurioni @MedicalFactsIT Preferisci qualcosa che non ti fa ammalare o qualcosa che FORSE ti fa gu… - ItaFirenze : RT @ItalyQanons: E' davvero cosi' difficile credere che ci sono ufficiali eletti all'interno del nostro governo che si arricchiscono a spes… - ItaFirenze : RT @ItalyQanons: ??4124 Corruzione: Ufficiali US si arricchiscono a spese del nostro Paese e della Sicurezza Nazionale E' davvero cosi' di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza difficile Sicurezza difficile sulla striscia di sabbia, Alassio ora rischia di non poter aprire Il Secolo XIX Coronavirus, Usa e Cina: due colossi con i leader indeboliti. Così la pandemia riapre la guerra fredda

Incalzati dall’insistenza crescente dei loro paesi per la riapertura dell’economia, in questo momento i leader mondiali subiscono forti pressioni per trovare un difficile equilibrio su tre fronti: tut ...

L’Isola d’Elba è pronta alla ripartenza e lancia #Elbasicura

Una proposta concreta per l’estate 2020 arriva dall’Isola d’Elba, in coincidenza dell’avvio delle prenotazioni. L’isola lancia il progetto #Elbasicura per offrire a turisti e operatori una risposta pr ...

Incalzati dall’insistenza crescente dei loro paesi per la riapertura dell’economia, in questo momento i leader mondiali subiscono forti pressioni per trovare un difficile equilibrio su tre fronti: tut ...Una proposta concreta per l’estate 2020 arriva dall’Isola d’Elba, in coincidenza dell’avvio delle prenotazioni. L’isola lancia il progetto #Elbasicura per offrire a turisti e operatori una risposta pr ...