Roccapiemonte | assembramenti e in giro senza mascherine | fioccano le multe

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –rispettare le distanze.dove il sindaco Carmine Pagano e gli agenti di Polizia Municipale guidati dal Comandante Graziano Lamanna, nonostante i ripetuti appelli degli ultimi giorni, hanno registratoil rispetto delle normative sul distanziamento sociale. Inoltre, alcuni soggetti, (giovani, meno giovani e anche commercianti), sono stati trovati privi dell’obbligatoria mascherina. Sono state elevateed effettuati richiami laddove necessario, in particolare per l’indebita aggregazione di gruppetti di ragazzi nelle piazze di tutto il territorio (e frazioni Casali e San Potito). Il Sindaco Carmine Pagano ha così commentato:“I cittadini fanno bene a segnalare le infrazioni di persone che non stanno seguendo le regole ...