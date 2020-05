Nasce la Juventus 2020/2021: 4 cessioni e doppia risoluzione contrattuale! (Di giovedì 7 maggio 2020) Juventus 2020 2021- Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane, con Paratici vigile sul capitolo acquisti, ma anche su quello cessioni. E’ chiaro, come evidenziato negli ultimi giorni, che i bianconeri valuteranno con estrema calma il da farsi, soprattutto per quel che riguarda i potenziali addii, vedi Pjanic. Juventus 2020 2021, le strategie di Paratici e il piano acquisti Pjanic potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta da circa 70 milioni di euro o potrebbe essere inserito in uno scambio con Barcellona o United per arriva ad Arthur o Pogba. Sulla via dell’addio anche Douglas Costa, Bernardeschi e De Sciglio, ma attenzione anche a Rabiot. Leggi anche:Mercato Juventus, conferme dalla Spagna: assalto all’ex talento milanista Discorso differente per Khedira e Higuain i quali potrebbero ... Leggi su juvedipendenza 6 cessioni e 4 acquisti : nasce la nuova Juventus firmata Sarri

Juventus - clamoroso retroscena : nasce anche la squadra di calcetto?

Marchisio : "Pogba rinascerebbe tornando alla Juventus" (Di giovedì 7 maggio 2020)- Il calciomercato dellasi prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane, con Paratici vigile sul capitolo acquisti, ma anche su quello. E’ chiaro, come evidenziato negli ultimi giorni, che i bianconeri valuteranno con estrema calma il da farsi, soprattutto per quel che riguarda i potenziali addii, vedi Pjanic., le strategie di Paratici e il piano acquisti Pjanic potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta da circa 70 milioni di euro o potrebbe essere inserito in uno scambio con Barcellona o United per arriva ad Arthur o Pogba. Sulla via dell’addio anche Douglas Costa, Bernardeschi e De Sciglio, ma attenzione anche a Rabiot. Leggi anche:Mercato, conferme dalla Spagna: assalto all’ex talento milanista Discorso differente per Khedira e Higuain i quali potrebbero ...

EmanueleGravin7 : Per lei la Juve è un ossessione e questione di DNA c'è chi nasce perdente come lei e chi vincente come la Juventus.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Juventus Serie A, nasce la pazza idea della finale-Scudetto tra Juventus e Lazio: i dettagli Calciomercato.com News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 7.00

Sono stabili i contagi e i decessi in Piemonte. Ricoveri in netto calo (-160). Sono 165 i nuovi positivi contro i 152 di martedì. Trenta i morti. Una possibilità in più per ottenere la Cassa in deroga ...

Tardelli scrive ai calciatori: "Facciamo chiarezza sui bilanci Aic"

ROMA - La battaglia per la presidenza dell'Assocalciatori è iniziata, e senza esclusione di colpi. Adesso grazie ad alcuni documenti in possesso dell'Adnkronos rischia di esplodere definitivamente pro ...

Sono stabili i contagi e i decessi in Piemonte. Ricoveri in netto calo (-160). Sono 165 i nuovi positivi contro i 152 di martedì. Trenta i morti. Una possibilità in più per ottenere la Cassa in deroga ...ROMA - La battaglia per la presidenza dell'Assocalciatori è iniziata, e senza esclusione di colpi. Adesso grazie ad alcuni documenti in possesso dell'Adnkronos rischia di esplodere definitivamente pro ...