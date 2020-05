Masterchef 4 | la concorrente serve un uccello crudo Cacciata | “Disgustoso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Una puntata dell’ottava edizione spagnola di, in onda il 4 maggio, resterà nella storia della trasmissione: unasi è presentata davanti ai giudici con una pernice cruda, ancora da spennare, al termine del Pressure Test. Una protesta animalista? No, Saray, questo il nome della, ha deciso di insorgere per il poco tempo a disposizione per pulire l’animale, solo venti minuti, cosa che le faceva disgusto. Laè stata richiamata dallo chef Jordi Cruz, in giuria con Samantha Vallejo-Nagera e Pepe Rodriguez: “Mai mi ero trovato in una situazione del genere in otto anni di programma. Presentarti qui con una pernice morta, in questa maniera, non è solo una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma lo è nei confronti dei tuoi compagni, che hanno avuto il tuo stesso compito e il tuo stesso tempo e ...