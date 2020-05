Lombardia | da oggi sì agli sport all' aperto | ecco la lista delle attività

mante : Oggi i morti in Lombardia sono aumentati di oltre il 100% rispetto a ieri. Tuttavia siamo tutti concentrati sulla F… - ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - SimoneCosimi : Le immagini di oggi dai #Navigli forniscono una sola sentenza: la Lombardia tornerà presto zona rossa. #COVID19 - bb91687509 : RT @ElisabettaGall7: @stanzaselvaggia E che, ancora oggi, la metà dei nuovi contagi e dei nuovi decessi si verifica in Lombardia. A proposi… - idkesse : Oggi in Lombardia sono morte 134 persone. 134 persone su 10milioni di abitanti. 134 su DIECI MILIONI. PORCA PUTTAN… -

Lombardia oggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia oggi