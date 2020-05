Indivisible si espande con nuovi livelli

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 7 maggio 2020) 505 Games e Lab Zero Games invitano i giocatori dia tornare a confrontarsi con il pluripremiato gioco indie per superare le decine didisegnati a mano con precisione maniacale che sono contenuti in “Razmi’s Challenges”, un’espansione premium disponibile da oggi per PC, PlayStation 4 e Xbox One a €7,99. Avete già letto la Recensione di? Razmi ha lavorato duramente nel regno interiore di Ajna, realizzando una serie di sfide diabolicamente intelligenti che richiedono ai giocatori di padroneggiare una combinazione di vari poteri e delle abilità apprese durante la campagna principale di. I giocatori potranno portare a termine tutte le Sfide di Razmi combinando le mosse precedentemente apprese, come ad esempio l’effettuare uno scatto seguito da un salto con l’asta, attraverso 40 ...