Hunger Games, Jennifer Lawrence: troppe parolacce sul set del film (Di giovedì 7 maggio 2020) Jennifer Lawrence è stata costretta a tenere sul set un 'barattolo delle parolacce' dai suoi co-protagonisti a causa del suo linguaggio scurrile: 'Bestemmia come un marinaio' A causa del suo linguaggio scurrile i co-protagonisti di Jennifer Lawrence hanno portato sul set di Hunger Games un barattolo delle parolacce e hanno costretto l'attrice a metterci dentro un dollaro per ogni imprecazione pronunciata durante le riprese. Una fonte anonima di The Sun ha dichiarato: "Jen bestemmia come un marinaio. È fantastico, è così facile farle perdere le staffe. Il cast ha preparato un barattolo delle parolacce per lei: ha perso un sacco di soldi ma neanche questo l'ha fermata." Il suo co-protagonista di X-Men, Michael Fassbender, ha recentemente rivelato: "Le sue performance sono molto intelligenti ed incredibilmente logiche ... Leggi su movieplayer HUNGER GAMES - ITALIA 1/ Trama e cast : primo film della saga che lanciò Jennifer Lawrence (7 maggio 2020)

