Fase 2 | M Doris | ‘crescita Pil zero virgola è morte lenta | alleggerire fisco’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “Bisogna far scendere il debito pubblico” italiano, proiettato al 158% del Pil a causa dell’emergenza coronavirus, “ma mi preoccuperei di più di come far salire il Pil. Bisognerebbela pressione fiscale, anche se la prima conseguenza sarebbe far aumentare il rapporto debito/Pil”. Lo ha detto Massimo, amministratore delegato di Banca Mediolanum, in conferenza stampa per presentare i risultati del primo trimestre del gruppo. “Il rapporto debito/Pil deve scendere, ma deve scendere perché il Pil aumenta tanto. Se continuiamo a crescere allo, è una morta, una sofferenza, dobbiamo tornare a crescere al 2, 3 o 4 per cento”, ha spiegato. “Le soluzioni per partire in fretta e meglio sono tante: i prestiti garantiti, la cassa integrazione vanno ...