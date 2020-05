Dark Light è in arrivo in Early Access e il nuovo trailer ci mostra un'oscura apocalisse cyberpunk (Di giovedì 7 maggio 2020) Atmosfere apocalittiche con sfumature cyberpunk e la volontà di trovare un punto d'unione tra due fonti d'ispirazione centrali: i metroidvania e Dark Souls. L'idea che Dark Light sia un calderone di rimandi e strizzatine d'occhio per attirare l'attenzione è per certi versi inevitabile ma una volta superata l'inevitabile diffidenza dietro la patina della presentazione sembra esserci un progetto tutto sommato interessante.Il titolo di Mirari & Co prende elementi tipici delle atmosfere cyberpunk per immergerci in un mondo apocalittico che ci metterà di fronte a creature mostruose e putride che fanno da contraltare a un mondo fortemente hi-tech. Noi giocatori vestiremo i panni di un Dark Hunter e dovremo cercare di sopravvivere tra armi da fuoco e da mischia collezionando frammenti in grado di potenziare le nostre abilità e ovviamente permetterci di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 maggio 2020) Atmosfere apocalittiche con sfumature cyberpunk e la volontà di trovare un punto d'unione tra due fonti d'ispirazione centrali: i metroidvania eSouls. L'idea chesia un calderone di rimandi e strizzatine d'occhio per attirare l'attenzione; per certi versi inevitabile ma una volta superata l'inevitabile diffidenza dietro la patina della presentazione sembra esserci un progetto tutto sommato interessante.Il titolo di Mirari & Co prende elementi tipici delle atmosfere cyberpunk per immergerci in un mondo apocalittico che ci metterà di fronte a creature mostruose e putride che fanno da contraltare a un mondo fortemente hi-tech. Noi giocatori vestiremo i panni di unHunter e dovremo cercare di sopravvivere tra armi da fuoco e da mischia collezionando frammenti in grado di potenziare le nostre abilità e ovviamente permetterci di ...

Il lunghissimo supporto post lancio di Dying Light continua e stavolta coinvolge Hellraid, titolo di Techland il cui sviluppo è stato ufficialmente sospeso. Un’espansione dedicata al titolo, un hack ‘ ...

