Coronavirus | l’Antitrust avvia indagine sui prezzi della spesa | sospetta speculazione

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’Antitrust vuole vederci chiaro. C’è il sospetto, più che fondato secondo alcuni analisti, che in questi due mesi di quarantena e di “obbligo” di acquisto di beni di prima necessità qualcuno abbia provato a lucrarci su. Detto in maniera più chiara, l’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato vuole scoprire se ci sia stato un aumento sospetto dei, non giustificato dal reale andamentodomanda e dell’offerta. L’Antitrust ha cosìto un’preistruttoria che vede il coinvolgimento di diverse catene di supermercati e gruppi attivi nel settoreGrande Distribuzione Organizzata. L’obiettivo è quello di accertarsi che gli aumenti alla cassa siano conseguenti a un aumento dei costi sostenuti dagli stessi operatori in fase di approvvigionamento. Il sospetto, ...