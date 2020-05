Coronavirus Bari, anche al Policlinico parte la cura con il plasma, analizzati i primi campioni (Di giovedì 7 maggio 2020) anche il Policlinico di Bari ha iniziato ad analizzare i campioni di plasma per dare l’avvio alla cura. Per il momento sono stati analizzati 14 campioni e tra una settimana si conoscerà l’esito. In base alla quantità di anticorpi presenti si sceglierà quali usare per curare i pazienti malati di covid-19. Il dott. Angelo Ostuni, direttore del servizio trasfusionale del Policlinico e del centro regionale sangue ha dichiarato: “Stiamo ricevendo una buona risposta dai donatori che si stanno mettendo a disposizione per l’attività di screening iniziale. A loro va tutto il nostro ringraziamento, sono guariti dal Covid-19 dopo un lungo periodo di degenza e ora si mettono a disposizione degli altri. Ringrazio anche i colleghi dei laboratori di immunoematologia, dell’istituto di igiene, patologia clinica e tutti coloro che ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - bollettino 06 maggio - 26 nuovi contagi - 4 in provincia di Bari

Coronavirus Bari - cittadini in piazza “Siamo disperati - stiamo morendo” - Decaro era fra loro e ha risposto così

Coronavirus Bari - 37enne si traveste da Superman e va in giro sotto i balconi a regalare allegria ai bambini (Di giovedì 7 maggio 2020)ildiha iniziato ad analizzare i campioni diper dare l’avvio alla. Per il momento sono stati14 campioni e tra una settimana si conoscerà l’esito. In base alla quantità di anticorpi presenti si sceglierà quali usare perre i pazienti malati di covid-19. Il dott. Angelo Ostuni, direttore del servizio trasfusionale dele del centro regionale sangue ha dichiarato: “Stiamo ricevendo una buona risposta dai donatori che si stanno mettendo a disposizione per l’attività di screening iniziale. A loro va tutto il nostro ringraziamento, sono guariti dal Covid-19 dopo un lungo periodo di degenza e ora si mettono a disposizione degli altri. Ringrazioi colleghi dei laboratori di immunoematologia, dell’istituto di igiene, patologia clinica e tutti coloro che ...

repubblica : Coronavirus, a Barletta tutti in strada per la processione. E la vigilessa fotografa l'icona della Madonna [di LUCA… - GiuseppeAnacle2 : Terapia con il plasma contro il Covid-19, il Policlinico di Bari avvia l'analisi sui primi campioni - Alyas15925294 : RT @rep_bari: I penalisti di Bari attaccano l'organizzazione per il Coronavirus: 'L’imputato ha il diritto alla presenza' [aggiornamento de… - Ilikepuglia : Coronavirus, al Policlinico di Bari partita l'analisi sui primi campioni di plasma prelevati dai guariti… - Borderline_24 : Sperimentazione con il #Plasma dei pazienti guariti dal covid, inviati i primi 14 campioni del #Policlinico di… -