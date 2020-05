Clizia Incorvaia | ‘Io e Paolo Ciavarro abbiamo una voglia matta’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 7 maggio 2020) “un desiderio folle di stare insieme”.non hanno ancora avuto modo di viversi veramente da quando si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è sbocciato per gradi ma il tempo non è mai stato dalla loro parte: prima l’esclusione di lei dal gioco, poi il lockdown che ha impedito loro di ricongiungersi una volta finita l’esperienza televisiva. Il risultato è che l’attesa non sta facendo altro che aumentare il desiderio della coppia, come rivelain un’intervista a Novella 2000.: “Io ein casa ci siamo trattenuti” “… La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in ...