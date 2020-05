(Di giovedì 7 maggio 2020): significatoBoderline e imputabilitàImputabilità deisecondo la Cassazione: significato Il termine, sintetizzato in psichiatria con DBP, sta per disturbodella personalità. Esso si manifesta con la difficoltà di organizzare i propri pensieri, impulsività, instabilità emotiva e repentini cambi di umore. Il disturbo è definitoproprio perché si trova al confine con la malattia mentale vera e propria (psicosi), senza presentarne però i sintomi psichiatrici maggiori. Sappiamo infatti che le problematiche psicologiche che affliggono gli essere umani vengono distinte in due grandi categorie: le psicosi, che comportano un'alterazione delle relazioni e delle interazioni sociali e le nevrosi, in cui il soggetto mantiene il contatto...

Borderline_24 : #Mascherine con il logo della Ssc Bari. La società: 'Non sono autorizzate' - robertacimini2 : @in_borderline Ce la faremo anche oggi ???????????? - irishxever : @in_borderline JE L'AVEMO FATTA !! così i sostenitori non avranno più la sensazione di aver finanziato , che ne so… - alexebasta02 : @in_borderline grazie cara Alice ???????????? - Anyone_Eirikr : @in_borderline ... che vorresti? -

Ultime Notizie dalla rete : Borderline

Borderline24 - Il giornale di Bari

Sono in vendita delle mascherine per proteggersi dal coronavirus con il logo ufficiale della Ssc Bari. Prodotti però non autorizzati dalla società di calcio che oggi ha inviato una nota. “Negli ultimi ...Sono stati tratti in arresto ieri sera intorno alle 18.00 per detenzione di armi e munizioni, ricettazione e riciclaggio, padre e figlio, F.M. 61enne e F.C. 34enne già noti alle Forze dell’Ordine. L’o ...