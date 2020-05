Avengers: Endgame, un concept art di Teschio Rosso svela il terrificante potere della Gemma dell'Anima (Di giovedì 7 maggio 2020) Un nuovo concept art di Avengers: Endgame mostra il personaggio di Teschio Rosso in una versione infuocata sul pianeta Vormir, dove è il guardiano della Gemma dell'Anima. Un nuovo concept art di Avengers: Endgame dedicato a Teschio Rosso raffigura il guardiano della Gemma dell'Anima in fiamme, conseguenza del suo terrificante potere. L'illustratore Rodney Fuentebella ha infatti condiviso su Instagram un nuovo concept art mai utilizzato per Avengers: Endgame in cui il personaggio di Teschio Rosso è avvolto dalle fiamme spiegando nella didascalia che il suo aspetto è dovuto alla Gemma dell'Anima, che controlla e divide la sua anima. Il ritorno di Teschio Rosso in Avengers: Infinity War e successivamente in Avengers: Endgame è stato uno dei momenti che ha sorpreso di più i fan, che lo hanno ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - i Fratelli Russo svelano perché Captain America non ha la barba nel film

