“Vita comunitaria di un mese per i calciatori”: la soluzione per portare a termine la Serie A (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il senatore Ettore Licheri, ex Sostituto Procuratore Federale, è convinto che la stagione di Serie A possa essere conclusa nonostante l’emergenza Coronavirus. Licheri ne ha parlato all’AGI: “Penso che a certe condizioni si potrebbe ripartire. Il calcio deve tornare al più presto agli italiani. Lo dico anche dal punto di vista economico: il mondo del calcio non è fatto solo da ragazzi miliardari, ma dà lavoro a trecento mila persone che danno da mangiare a trecento mila famiglie. Più passa il tempo e più questa assenza si fa sentire. Il calcio non è il tennis, c’è contatto fisico, è fatto di quel contatto. Se si vuole ripartire, quindi, bisogna predisporre protocolli sanitari strettissimi per i calciatori e protocolli che ne disciplinano la vita quando la partita si conclude. Cosa accadrebbe, ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il senatore Ettore Licheri, ex Sostituto Procuratore Federale, è convinto che la stagione di Serie A possa essere conclusa nonostante l’emergenza Coronavirus. Licheri ne ha parlato all’AGI: “Penso che a certe condizioni si potrebbe ripartire. Il calcio deve tornare al più presto agli italiani. Lo dico anche dal punto di vista economico: il mondo del calcio non è fatto solo da ragazzi miliardari, ma dà lavoro a trecento mila persone che danno da mangiare a trecento mila famiglie. Più passa il tempo e più questa assenza si fa sentire. Il calcio non è il tennis, c’è contatto fisico, è fatto di quel contatto. Se si vuole ripartire, quindi, bisogna predisporre protocolli sanitari strettissimi per i calciatori e protocolli che ne disciplinano la vita quando la partita si conclude. Cosa accadrebbe, ad ...

CalcioWeb : ???? #SerieA, nuova proposta per portare a termine la stagione 'Vita comunitaria per un mese altrimenti si fa come… - Peppe79172552 : RT @Pontifex_it: I discepoli hanno fatto un cammino di famigliarità con il Signore. Che il Signore insegni anche a noi questa famigliarità… - KCamparmo : In basso invece ci sono le tre lingue di fuoco color oro, che discendono a valle, indicano la nostra missione di an… - danielavolpecin : Il progetto di ospitalità diffusa che in montagna riscopre la vita comunitaria - cola37COLA : RT @Pontifex_it: I discepoli hanno fatto un cammino di famigliarità con il Signore. Che il Signore insegni anche a noi questa famigliarità… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vita comunitaria 5 Suore Clarisse del Brasile nel monastero di Conflenti Calabria News