UE, Lagarde e Conte ospiti a “The State of Union 2020” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – In videoconferenza e con al centro l’emergenza Coronavirus. L’edizione 2020 di “The State of the Union”, l’evento organizzato dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, il prossimo 8 maggio vedrà tra gli ospiti la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il premier italiano Giuseppe Conte, che terrà il discorso conclusivo. Tradizionalmente ospitato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, quest’anno l’incontro sarà totalmente in videoconferenza e trasmesso in streaming online. Il tema discusso nelle tre sessioni sarà quello delle conseguenze del Covid-19 su politica sanitaria e società, sulle politiche economiche, e sulla cooperazione globale. Fra gli altri relatori in programma figurano il ... Leggi su quifinanza Retroscena del summit Ue - von der Leyen e Lagarde ‘amiche’ del Sud e Conte diffidente

