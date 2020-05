Spadafora: “Impossibile definire data certa”. Bundesliga riparte a metà maggio? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Question Time del ministro Spadafora alla Camera: “18 maggio il via agli allenamenti”. ROMA – Nel Question Time alla Camera il ministro Spadafora è ritornato sulla questione campionato. “Ad oggi è impossibile definire una data certa – ha precisato il titolare del Dicastero dello Sport – perché dobbiamo verificare reagirà la curva dei contagi tra due settimane e dovremo ricevere al riguardo le valutazioni del Comitato scientifico. Posso assicurare che fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo avuto un rapporto quotidiano con la Figc“. L’esponente del Governo sulla road map ha precisato: “Il 18 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti. Il mondo dello sport si è fermato e il simbolo più evidente è il rinvio delle Olimpiadi. Le idee sono chiare ma molto ... Leggi su newsmondo Serie A - Spadafora sulla ripresa del campionato : “Impossibile il 3 maggio” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Question Time del ministroalla Camera: “18il via agli allenamenti”. ROMA – Nel Question Time alla Camera il ministroè ritornato sulla questione campionato. “Ad oggi è impossibileunacerta – ha precisato il titolare del Dicastero dello Sport – perché dobbiamo verificare reagirà la curva dei contagi tra due settimane e dovremo ricevere al riguardo le valutazioni del Comitato scientifico. Posso assicurare che fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo avuto un rapporto quotidiano con la Figc“. L’esponente del Governo sulla road map ha precisato: “Il 18dovrebbero riprendere gli allenamenti. Il mondo dello sport si è fermato e il simbolo più evidente è il rinvio delle Olimpiadi. Le idee sono chiare ma molto ...

