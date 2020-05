Senza Iva e a 50 centesimi? Ecco la verità sulle mascherine (Di mercoledì 6 maggio 2020) Costanza Tosi Con l'annuncio della fase 2 il governo aveva fatto una promessa ai cittadini, "tutti potranno acquistare mascherine a 0,50 centesimi". Eppure le mascherine chirurgiche sembrano impossibili da trovare “Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri a calmierare i prezzi sulle mascherine, non ci saranno speculazioni su questo fronte. Ci sarà un prezzo equo e un piccolo margine guadagno. Il prezzo sarà attorno allo 0,50 per le mascherine chirurgiche”, aveva dichiarato il premier Giuseppe Conte nell’ultimo Dpcm contenente le misure della Fase 2 per una prima riapertura del Paese. “Parole, parole, parole”, diceva Mina e questa volta sembra proprio calzare a pennello. A pochi giorni dagli annunci fatti in conferenza stampa, le promesse del governo sui dispositivi di protezione individuale sembrano “solo ... Leggi su ilgiornale Nuoto - un anno senza competizioni : come cambia la vita degli atleti - obiettivi e motivazioni da ritrovare

Nuoto - un anno senza competizioni : come cambia la vita degli atleti - obiettivi e motivazioni da ritrovare

Adele torna sui social dopo cinque mesi di assenza : la foto per il suo 32esimo compleanno lascia i fan senza parole. Lei : “Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Costanza Tosi Con l'annuncio della fase 2 il governo aveva fatto una promessa ai cittadini, "tutti potranno acquistarea 0,50". Eppure lechirurgiche sembrano impossibili da trovare “Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri a calmierare i prezzi, non ci saranno speculazioni su questo fronte. Ci sarà un prezzo equo e un piccolo margine guadagno. Il prezzo sarà attorno allo 0,50 per lechirurgiche”, aveva dichiarato il premier Giuseppe Conte nell’ultimo Dpcm contenente le misure della Fase 2 per una prima riapertura del Paese. “Parole, parole, parole”, diceva Mina e questa volta sembra proprio calzare a pennello. A pochi giorni dagli annunci fatti in conferenza stampa, le promesse del governo sui dispositivi di protezione individuale sembrano “solo ...

berlusconi : Non è il momento di manovre politiche. Vorrei che fossimo concentrati su come aiutare gli italiani. Le urgenze sono… - berlusconi : Non sosterremo mai questo governo. Ma oggi le urgenze sono salvare dal fallimento aziende, soccorrere chi è rimasto… - gbponz : @recifar Con iva o senza? - corradoagusto : @dav_imartins @AleGuerani @vitalbaa Io ne avevo 300 comprate a 1,1€ + iva, che vedevo a1,5. Uscito DPCM le ho vendu… - AndrewRm : Ma qualcuno le ha viste ste mascherine a 0,50€ senza IVA? -

Ultime Notizie dalla rete : Senza Iva Senza Iva e a 50 centesimi? Ecco la verità sulle mascherine il Giornale Dal V municipio nuovi bandi per 82 posteggi nei mercati: "Quest'anno aperto anche a chi non ha la partita iva"

Nuova ondata di bandi per l’assegnazione di un’ottantina di stalli nei mercati rionali del V municipio. Dopo l’avviso pubblico lanciato nel maggio del 2019, in parte non andato a buon fine per questio ...

Ciani (Demos): si riparte solo sconfiggendo le diseguaglianze

Roma, 6 mag. (askanews) – Il dramma del coronavirus lascerà molte cicatrici ma può rivelarsi anche una occasione per “ripartire” nel segno di una maggiore uguaglianza senza creare sacche di nuove marg ...

Nuova ondata di bandi per l’assegnazione di un’ottantina di stalli nei mercati rionali del V municipio. Dopo l’avviso pubblico lanciato nel maggio del 2019, in parte non andato a buon fine per questio ...Roma, 6 mag. (askanews) – Il dramma del coronavirus lascerà molte cicatrici ma può rivelarsi anche una occasione per “ripartire” nel segno di una maggiore uguaglianza senza creare sacche di nuove marg ...