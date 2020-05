Sbarchi fantasma ad Agrigento e adesso è "caccia all'uomo" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sofia Dinolfo Non si arrestano gli Sbarchi autonomi dei migranti nell'agrigentino. Nuovi arrivi a Lampedusa nella notte e all'alba sbarco fantasma a Torre Salsa. adesso si cercano i "fuggitivi" Non si arrestano gli Sbarchi autonomi da parte dei migranti lungo le coste dell’agrigentino. Da questa notte all’alba di oggi, le coste sono state invase dall’arrivo di extracomunitari. A destare maggiore preoccupazione è stato quello di un numero non precisamente definito di migranti giunto attraverso uno sbarco fantasma lungo la spiaggia di Torre Salsa, a Siculiana. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le ricerche per rintracciare gli arrivati si sono estese anche nei paesi confinanti con il territorio siculianese. Al momento sono stati rintracciati ed identificati una quarantina di migranti. ... Leggi su ilgiornale Lezione della Lamorgese a Salvini. Sbarchi fantasma ridotti all’osso. Gli arrivi fuori controllo nel 2019 erano l’80%. Per il Comitato Schengen adesso sono solo il 51% (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sofia Dinolfo Non si arrestano gliautonomi dei migranti nell'agrigentino. Nuovi arrivi a Lampedusa nella notte e all'alba sbarcoa Torre Salsa.si cercano i "fuggitivi" Non si arrestano gliautonomi da parte dei migranti lungo le coste dell’agrigentino. Da questa notte all’alba di oggi, le coste sono state invase dall’arrivo di extracomunitari. A destare maggiore preoccupazione; stato quello di un numero non precisamente definito di migranti giunto attraverso uno sbarcolungo la spiaggia di Torre Salsa, a Siculiana. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le ricerche per rintracciare gli arrivati si sono estese anche nei paesi confinanti con il territorio siculianese. Al momento sono stati rintracciati ed identificati una quarantina di migranti. ...

