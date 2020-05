“Satisfaction” | 55 anni fa il sogno degli Stones diventava leggenda

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I Rollingsono indissolubilmente legati al brano ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’. Unoattacchi di chitarra più famosi di tutti i tempi ha visto la luce 55fa. Come ogni capolavoro che si rispetti, anche in questo caso la nascita di questa canzone è avvolta da un insolito aneddoto. 55fa, Keith Richards si trovava al Fort Harrison Hotel di Clearwater, in Florida; nonostante la stanchezza, continua a strimpellare la sua chitarra. E lì avviene il miracolo. Il chitarrista improvvisa un riff niente male, a suo parere, che decide di registrare prima di andare a dormire. Ancora stordito dalla notte trascorsa a comporre aiutato, da fiumi di liquidi di altra gradazione nel suo bicchiere, Richards decide di ascoltare il contenuto inciso nelle due piste del nastro, non ricordando assolutamente come e quando il supporto ...