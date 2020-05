Rambo Last Blood su Amazon Prime Video USA con 12 minuti di scene aggiunte

(Di mercoledì 6 maggio 2020)è disponibile in streaming sucon 12extra aggiunti al controverso action movie con Sylvester Stallone. Gli utenti diUSA hanno avuto una gradita sorpresa: la versione didisponibile sulla piattaforma streaming contiene 12diextra inedite. Diretto da Adrian Grünberg e scritto con lo stesso Sylvester Stallone, il quinto capitolo della saga diha sollevato polemiche per la quantità di violenza contenuta nel film. In questo capitolo, il veterano del Vietman interpretato da Stallone si reca in Messico per salvare una giovane rapita dai narcotrafficanti. Ad affiancare il divo, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza e Yvette Monreal. A fronte di un budget di 50 milioni, ...

