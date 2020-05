Procura alle liti online | ecco i modelli

(Di mercoledì 6 maggio 2020) di Lucia Izzo - Con la conversione del D.L. Cura Italia (18/2020) ad opera della L. 27/2020, è stata disciplinata, per il periodo emergenziale, la modalità "semplificata" di conferimento dellaagli avvocati nei procedimenti civili. Anche nella Fase 2, tra l'altro, risultano ancora limitati gli spostamenti e quindi troverà applicazione il nuovo comma 20-ter aggiunto all'art. 93 del D.L. Cura Italia. Decreto Cura Italia esemplificatatelematicaIdel COA di CatanzaroDecreto Cura Italia esemplificataTorna suTale norma prevede che, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19, la parte possa apporre la propria sottoscrizione ...

Il COA di Catanzaro mette a disposizione dei facsimile per la procura alle liti di persone fisiche e giuridiche dopo l'introduzione di modalità semplificate ad opera della L. 27/2020 di Lucia Izzo - C ...