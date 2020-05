Problemi Playstation Network e Call of Duty Warzone del 6 maggio, criticità in combo? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lo scorso fine settimana è stato senza dubbio parecchio ostico per gli utenti Playstation Network, in particolar modo per coloro che volevano provare ad avviare una partita all'interno di Call of Duty Warzone. Il Battle Royale di Activision ha infatti riportato non poche problematiche in termini di connessione e matchmaking. Criticità che chiaramente si sono ripercosse sulla community, che non ha potuto soddisfare le proprie esigenze ludiche. Ed è una situazione che parrebbe essere pronta a ripetersi in queste ore, stando al numero di segnalazioni che continuano ad aumentare. Protagonista questa volta sembra essere il Playstation Network, la piattaforma di casa Sony che permette agli utenti di incontrarsi online. Possibile dunque che ci troveremo dinanzi a un nuovo pomeriggio infernale per chi vuole provare ad accedere ai propri giochi preferiti in ... Leggi su optimagazine PlayStation Network in difficoltà? I giocatori PS4 segnalano problemi in tutto il mondo

downdetectorIT : Dal 11:13 AM CEST ci sono problemi con Playstation Network. - NAssistenza : Playstation - Risoluzione Problemi - GiuseppeAlessi1 : @PlayStation_MVP Per problemi al plus, ho dovuto fare l inizializzazione della play.Dopo l inizializzazione sono r… - kochanie63 : @Sport_Mediaset @FBiasin Stop al calcio e pure sta retorica del calcio industria..il calcio è uns caccola infinites… - Blackout_Fenrir : Fine anno si passa su xbox, basta con playstation, mille problemi giornalieri, download lenti, party che crashano,… -

