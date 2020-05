Operazione Irini, un approccio sbagliato per la Libia e i salvataggi in mare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Con Irini (Eirene), la dea greca della pace, gli Stati membri europei si sono posti un traguardo importante nella scelta del nome per la nuova missione navale nel Mediterraneo. Gran parte del processo negoziale intraeuropeo che ha portato a questa Operazione avrebbe probabilmente potuto essere condotto meglio sotto Eris, la dea greca della lotta e della discordia.Ricordiamo che il 19 gennaio un processo per la gestione del conflitto in Libia avviato dal Ministero degli Esteri e dalla Cancelleria dall’autunno 2019 è culminato nella Conferenza di Berlino sulla Libia, che ha riunito per la prima volta dopo molto tempo le principali parti in conflitto e i cui risultati sono stati accolti come un piccolo ma positivo passo avanti. A ragione, la Germania è stata elogiata per il suo ruolo in questo processo.Ma invece di concentrarsi su questi primi passi, il seguito della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Con(Eirene), la dea greca della pace, gli Stati membri europei si sono posti un traguardo importante nella scelta del nome per la nuova missione navale nel Mediterraneo. Gran parte del processo negoziale intraeuropeo che ha portato a questaavrebbe probabilmente potuto essere condotto meglio sotto Eris, la dea greca della lotta e della discordia.Ricordiamo che il 19 gennaio un processo per la gestione del conflitto inavviato dal Ministero degli Esteri e dalla Cancelleria dall’autunno 2019 è culminato nella Conferenza di Berlino sulla, che ha riunito per la prima volta dopo molto tempo le principali parti in conflitto e i cui risultati sono stati accolti come un piccolo ma positivo passo avanti. A ragione, la Germania è stata elogiata per il suo ruolo in questo processo.Ma invece di concentrarsi su questi primi passi, il seguito della ...

