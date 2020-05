L’Italia colpita per prima e con più forza dal Coronavirus, ma anche la Germania subirà la recessione più grave dal Dopoguerra. Gentiloni: “Ripresa dalla seconda metà del 2020” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tra i Paesi più grandi, l’Italia è stata colpita per prima e con più forza. Si prevede una riduzione dell’economia del 9,5%. Con le misure di contenimento che ora cominciano ad essere rimosse gradualmente, l’economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020. Ciononostante, si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri Paesi”. E’ quanto ha detto il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, presentando le prime previsioni economiche della Commissione Ue sull’impatto dell’emergenza Coronavirus. “Sappiamo tutti – ha spiegato – che l’Italia è stata colpita molto duramente da questa epidemia, è stata la prima a decidere misure difficili e il lockdown è cominciato prima che in altri Stati. Allo stesso tempo, ... Leggi su lanotiziagiornale Ritratto dell’Italia colpita dal Covid : code e assembramenti al Monte dei Pegni di Torino

Germania - sulla Bild un'intera pagina dedicata all'Italia colpita dal Coronavirus : "Siamo con voi"

