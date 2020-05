Il balletto “Le corsaire” su Rai5 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2018, il balletto Le Corsaire viene riproposto da Rai Cultura mercoledì 6 maggio 2020 in prima serata. Azione, passione e romanticismo in una trama che mette in grande evidenza le danze, e momenti virtuosistici che richiedono tecnica straordinaria. In un’ambientazione esotica, tra pirati e schiavi, … L'articolo Il balletto “Le corsaire” su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di mercoledì 6 maggio 2020) Andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2018, ilLe Corsaire viene riproposto da Rai Cultura mercoledì 6 maggio 2020 in prima serata. Azione, passione e romanticismo in una trama che mette in grande evidenza le danze, e momenti virtuosistici che richiedono tecnica straordinaria. In un’ambientazione esotica, tra pirati e schiavi, … L'articolo Il“Le corsaire” suproviene da Bit Culturali.

CompostoSimone : @Jessicashash @cris_cersei Infatti le riaperture ci sono state, già il 4 sono rientrate a lavoro diverse persone, i… - PinkCiavarrini : RT @sticazzacci: Scusate ma Rita che suggerisce a Paul di portare a Cli il palo per la pole dance così lei le fa un balletto?! RITA SEI VIT… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per il balletto 'Le Corsaire' di Adam del 6 maggio alle 21.15 su RAI 5: dalla Scala di Milano) Segu… - gliocchiblu1 : RT @sticazzacci: Scusate ma Rita che suggerisce a Paul di portare a Cli il palo per la pole dance così lei le fa un balletto?! RITA SEI VIT… - sticazzacci : Scusate ma Rita che suggerisce a Paul di portare a Cli il palo per la pole dance così lei le fa un balletto?! RITA… -

Ultime Notizie dalla rete : balletto “Le Scuola di ballo Lady Mary, un saggio tra spettacolo ed emozioni Catanzaro Informa