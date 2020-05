Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto in diretta Tv: gelo in studio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella puntata di oggi 6 maggio di Pomeriggio Cinque tra i tanti ospiti in remoto di Barbara D’Urso c’era anche Giucas Casella. L’illusionista e personaggio televisivo nel fare un bellissimo annuncio non è riuscito a trattenere le lacrime. All'inizio del collegamento Giucas scoppia a piangere: «Sai che ho passato un brutto momento e tu mi sei stata vicino. Non vedevo mai mio figlio perché è medico. Mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava. Poi mi hai spiegato che non poteva a causa dell'emergenza coronavirus». (Continua...) Dopo lo sconforto, però, la bellissima notizia! Ha spiegato che presto diventerà nonno, la compagna del figlio James è incinta. Alla domanda della conduttrice se tali indiscrezioni fossero vere, Giucas Casella ha annunciato in ... Leggi su howtodofor Giucas Casella | pianto irrefrenabile in diretta dalla D’Urso

Pomeriggio 5 - Giucas Casella fa un annuncio in lacrime : “È vero”

Giucas Casella piange per il figlio a Pomeriggio 5/ "Sarò nonno ma sono stato male!" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella puntata di oggi 6 maggio di Pomeriggio Cinque tra i tanti ospiti in remoto di Barbara D’Urso c’era anche. L’illusionista e personaggio televisivo nel fare un bellissimo annuncio non è riuscito a trattenere le lacrime. All'inizio del collegamento: «Sai che ho passato un brutto momento e tu mi sei stata vicino. Non vedevo mai mio figlio perché è medico. Mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava. Poi mi hai spiegato che non poteva a causa dell'emergenza coronavirus». (Continua...) Dopo lo sconforto, però, la bellissima notizia! Ha spiegato che presto diventerà nonno, la compagna del figlio James è incinta. Alla domanda della conduttrice se tali indiscrezioni fossero vere,ha annunciato in ...

pomeriggio5 : Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - zazoomnews : Giucas Casella pianto irrefrenabile in diretta dalla D’Urso - #Giucas #Casella #pianto - GIOURSO : RT @pomeriggio5: Giucas Casella annuncia in diretta che sta per diventare nonno! ?? #Pomeriggio5 - Notiziedi_it : Giucas Casella a Pomeriggio 5 in lacrime: “Divento nonno” ! | Video Mediaset -