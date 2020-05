Giovanna Botteri spegne le polemiche: il messaggio a Michelle Hunziker (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’affaire che in questi giorni ha suscitato numerose polemiche sembra essere arrivato a un punto di svolta. Giovanna Botteri, protagonista di un servizio recentemente mandato in onda da Striscia la notizia e che ha scatenato una bufera mediatica, ha preso la parola. La giornalista ha mandato un video-messaggio a Michelle Hunziker, mettendo il punto alla scia di polemiche: “Per fortuna non dobbiamo fare pace perché non abbiamo mai litigato“. Gli antefatti della vicenda La bufera mediatica che ha recentemente travolto Michelle Hunziker sembra essere giunta alla conclusione. La conduttrice e l’intera troupe di Striscia la notizia, negli scorsi giorni, sono stati accusati di aver fatto body-shaming nei confronti della giornalista Rai Giovanna Botteri, attualmente inviata dalla Cina per fornire agli italiani notizie e aggiornamenti sul Coronavirus. La ... Leggi su thesocialpost GIOVANNA BOTTERI A MICHELLE HUNZIKER/ "Mai litigato" - la conduttrice "Nessuna offesa"

‘Striscia la Notizia’ - il videomessaggio di Giovanna Botteri che chiude definitivamente la querelle con Michelle Hunziker

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - Agenzia_Ansa : Giovanna #Botteri - #Striscia la notizia. E il caso si chiude. La giornalista: 'Non dobbiamo fare pace, non abbiamo… - jesuisrome80 : “ New York è la città che non dorme mai perché lì hanno gli incubi dopo avere visto Giovanna Botteri'. Sapete chi… - davegattopardo : RT @lercionotizie: #ultimora Michelle Hunziker si scusa con Giovanna Botteri proponendola come velina bionda -