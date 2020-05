Fase 2: terminata riunione governo-imprese (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – E’ terminato da pochi minuti il confronto sul dl maggio tra il governo e il mondo delle imprese, rappresentato da Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e Ance. Oltre al premier Giuseppe Conte, presenti anche i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Nunzia Catalfo (Lavoro). Ora il premier vedrà Coldiretti, Confagricoltura, Cia ed altri rappresentanti del comparto agricolo, con lui anche la ministra Teresa Bellanova. Successivamente il presidente del Consiglio incontrerà Rete imprese, a seguire Abi e Ania.L'articolo Fase 2: terminata riunione governo-imprese CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : terminata riunione governo-enti locali su fase due

Fase 2: piccole libertà per il ritorno alla normalità

È iniziata il 4 Maggio la cosiddetta Fase 2. Una fase di convivenza con il virus, in cui, concedendo piccole libertà si cerca un ritorno verso la “normalità” Nonostante il dibattito tra “riaperturisti ...

