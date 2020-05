Coronavirus, USA: sale a 71mila il numero di vittime, Trump liquida la task force (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Il numero di vittime da Covid-19 negli Stati Uniti sale a 71mila, con 1,2 milioni di casi confermati in tutto il paese: solo nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.333 secondo quanto riportano i dati della John Hopkins University. Nel frattempo, cambio al vertice nella gestione dell’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti per la Fase 2. Il Presidente Donald Trump ha annunciato in un’intervista alla Abc l’intenzione di rimpiazzare la task force anti Covid-19 guidata dal suo vice Mike Pence con un diverso gruppo di esperti: “hanno fatto un gran lavoro, ma ora stiamo guardando ad una forma un po’ diversa, che riguardi la sicurezza e la riapertura, e avremo probabilmente un gruppo differente preparato per questo”. Il focus del nuovo gruppo sarà, infatti, riavviare le attività economiche: “L’America ... Leggi su quifinanza Coronavirus Usa - 1.2 mln di casi - 71mila vittime/ Altro bilancio choc - +2333 morti

