Coronavirus | corretto smaltimento mascherine | a Napoli campagna informativa

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) – “Sei un cittadino altruista se usi la mascherina per la tua salute e per quella degli altri. Sei un cittadino responsabile se non abbandoni mascherina e guanti per strada, ma li smaltisci correttamente nell’indifferenziata”. Saranno questi i messaggi veicolati attraverso le farmacie napoletane per sensibilizzare la popolazione al responsabile uso, ma anche aldi guanti e, da lunedì 4 maggio obbligatori in molte regioni italiane, tra le quali la Campania. Secondo uno studio del Politecnico di Torino, per la ripartenza serviranno un miliardo die mezzo miliardo di guanti al mese: per questo Federfarma, in collaborazione con Legambiente, ha voluto farsi promotrice di unadi corretta informazione sul conferimento di questi prodotti. Da domani in tutte le farmacie ...