Battlefield 6 | lo sviluppo del gioco procede molto bene

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 maggio 2020)5 sta ancora avendo parecchio successo tra i giocatori, tuttavia EA ha già fatto un passo avanti ed è al lavoro sul prossimo capitolo,6.Durante la consueta riunione con gli azionisti, il CEO della compagnia Andrew Wilson ha dichiarato che lodel nuovo titolo stando, sembra quindi che la recente epidemia di Covid non abbia intaccato lo:"Lodie siamoentusiasti del lavoro svolto dal team. E ancora, nel contesto del lavoro da casa sono stati una fonte di ispirazione per come hanno creato contenuti per l'universo di."Leggi altro...