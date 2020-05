Angelo Forgione ai microfoni di FA | “Senza riscatto il Sud resterà colonia del Nord”

lucafinamore : @angelo_forgione Dobbiamo difendere la nostra terra! Il nostro mare! - frankneapolitan : Bon anniversaire, Buon Compleanno Cirù 3??3?????? @dries_mertens14 Tu che sei nato pochi giorni prima che D1??S insi… - Cryta75 : @angelo_forgione Con tutti i soldi che si pagano al consorzio x la bonifica del Sarno è una vergogna infinita... - partenopeoswiss : RT @Vincenz32509123: @partenopeoswiss @angelo_forgione @NapoliCapitale @regionecampania @VincenzoDeLuca Quello scarico andrebbe chiuso. - partenopeoswiss : RT @Vincenz32509123: @partenopeoswiss @angelo_forgione @NapoliCapitale @regionecampania @VincenzoDeLuca Questa Regione fa registrare, ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Forgione

casanapoli.net

Angelo Forgione del movimento V.A.N.T.O., intervistato da forzanapoli.net, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Il movimento V.A.N.T.O. nasce nel 2008, raccontaci come è nata quest’idea? Nasce dal ...I regali della Befana scartati assieme ai figli Pietro e Maria. L’ultimo fine settimana in famiglia accanto alla moglie Margaret Mazzantini (in attesa, magari, di tornare a lavorare assieme in teatro, ...