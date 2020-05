Adele ancora più magra, la foto del 32esimo compleanno stupisce i fan: "Sembri Katy Perry" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Trentadue anni compiuti in perfetta forma. Adele torna su Instagram per ringraziare i fan dei tantissimi auguri ricevuti e, ancora più magra e fasciata in un mini-abito nero, stupisce tutti. Molti i commenti degli utenti al post della cantante, qualcuno ha perfino esclamato: “Sembri Katy Perry!”La foto pubblicata da Adele è corredata da una commossa didascalia: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo folle periodo. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori e i lavoratori che ci salvano, mettendo a rischio le loro vite! Siete veramente i nostri angeli”.Nell’ultimo anno, la cantante è riuscita a perdere moltissimi chili grazie ad una dieta e, fin dallo scorso Natale, è apparsa così trasformata da essere quasi irriconoscibile. Nei mesi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Trentadue anni compiuti in perfetta forma.torna su Instagram per ringraziare i fan dei tantissimi auguri ricevuti e,e fasciata in un mini-abito nero,tutti. Molti i commenti degli utenti al post della cantante, qualcuno ha perfino esclamato: “Katy Perry!”Lapubblicata daè corredata da una commossa didascalia: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo folle periodo. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori e i lavoratori che ci salvano, mettendo a rischio le loro vite! Siete veramente i nostri angeli”.Nell’ultimo anno, la cantante è riuscita a perdere moltissimi chili grazie ad una dieta e, fin dallo scorso Natale, è apparsa così trasformata da essere quasi irriconoscibile. Nei mesi ...

bennypistons22 : RT @Gi0716: Raga scusate oof topic, questa è ADELE!! ADELE DI SOMEONE LIKE YOU, DI HELLO!!! Raga io l’ho sempre trovata bellissima, guardat… - littleflowers93 : #Adele era tipo il mio modello, una ragazza non magrissima che aveva avuto successo perché brava. Era la mia ispira… - littleflowers93 : RT @luxmaxxima: Sinceramente devo dire la mia. Tutti a twittare che Adele è una icona di perseveranza, Adele che si da fare in quarantena è… - Gi0716 : Raga scusate oof topic, questa è ADELE!! ADELE DI SOMEONE LIKE YOU, DI HELLO!!! Raga io l’ho sempre trovata belliss… - amooilcibo : Adele, sei sempre stata bellissima e bravissima e lo sei ancora ?? -