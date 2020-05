Upload: uno sguardo al di là… del tempo e dello spazio (Di martedì 5 maggio 2020) La nuova serie TV di Prime Video, Upload, riflette sull’effettiva vita dopo la morte. E anche sugli abusi della tecnologia da parte della società In principio fu Black Mirror. La serie TV creata da Channel 4 si prefissava come obiettivo “distopico” quello di analizzare gli effetti negativi della tecnologia sugli umani. E ci riusciva bene, catalizzando l’attenzione sull’elemento più oscuro e rendendo la tematica della distopia estremamente reale, vicina a noi, in qualche modo. Tante sono state le serie che hanno voluto emularla. Upload, invece, nuova serie targata Prime Video, riesce ad andare oltre e a non fossilizzarsi sugli argomenti che hanno reso celebre la serie antologica. Il nuovo prodotto creato da quel genio di Greg Daniels (la mente dietro The Office) è fresco, non tanto nelle tematiche quanto nell’approccio. Sotto una ... Leggi su zon (Di martedì 5 maggio 2020) La nuova serie TV di Prime Video,, riflette sull’effettiva vita dopo la morte. E anche sugli abusi della tecnologia da parte della società In principio fu Black Mirror. La serie TV creata da Channel 4 si prefissava come obiettivo “distopico” quello di analizzare gli effetti negativi della tecnologia sugli umani. E ci riusciva bene, catalizzando l’attenzione sull’elemento più oscuro e rendendo la tematica della distopia estremamente reale, vicina a noi, in qualche modo. Tante sono state le serie che hanno voluto emularla., invece, nuova serie targata Prime Video, riesce ad andare oltre e a non fossilizzarsi sugli argomenti che hanno reso celebre la serie antologica. Il nuovo prodotto creato da quel genio di Greg Daniels (la mente dietro The Office) è fresco, non tanto nelle tematiche quanto nell’approccio. Sotto una ...

