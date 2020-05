Stranger Things 4: David Harbour anticipa un'incredibile backstory per Hopper (Di martedì 5 maggio 2020) Stranger Things 4 si avvicina e la star David Harbour anticipa un'incredibile backstory in arrivo per il suo personaggio, l'amatissimo Jim Hopper. David Harbour ha anticipato un'incredibile backstory per il suo personaggio, il Capo della Polizia Jim Hopper, nella quarta stagione di Stranger Things, la serie Netflix che tanto successo continua a riscuotere. Nella seconda stagione di Stranger Things, Eleven trova cinque scatole appartenenti a Hopper, su una compare la scritta "New York" mentre un'altra riporta la dicitura "Vietnam." Il finale della terza stagione mostra la morte apparente di Hopper, ma adesso sappiamo che il personaggio è sopravvissuto e lo ritroveremo in una prigione russa. Nel corso di un'apparizione al Liverpool Comic-Con, David Harbour ha lasciato intendere ciò che scopriremo sul suo ... Leggi su movieplayer Stranger Things 4 : secondo Joe Keery la stagione sarà "spaventosa"

