Spadafora: "Serie A, farò di tutto per ripartire: i tempi per le decisioni e il provvedimento in caso di stop" (Di martedì 5 maggio 2020) Il nuovo capitolo sulla ripresa o meno della Serie A è arricchito dalle ennesime dichiarazioni del ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, protagonista di una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera: "La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato, ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. Legittimi gli interessi economici,... Leggi su 90min Serie A - Spadafora : “Farò di tutto per riprendere il campionato”

Spadafora - oggi è il giorno 'sì' : "Spero che la Serie A possa tornare - farò di tutto perché riprenda"

Calcio - Vincenzo Spadafora : "Farò di tutto per far ripartire la Serie A in sicurezza"

