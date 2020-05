Smart working | lavati e pettinati | ma la metà è senza pantaloni La strana routine delle

Leggi su repubblica

(Di martedì 5 maggio 2020) La gaffe del reporter Abc Will Reeve ha riacceso il dibattito. E un sondaggio spiega che quasi uno su due spesso non indossa alcunché mentre lavora da casa e si lancia in sessioni di videocall. Però si bada al resto dell’aspetto. Mentre monta l’'affaticamento da Zoom'